Сергей Вострецов: Переработки — это не «бонус», а вынужденная дополнительная нагрузка

Новые правила расчета среднего заработка, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года, обеспечивают более четкие ориентиры для работодателей и работников, включая все отработанные часы в расчет, что справедливо отражает реальный доход и защищает интересы работников с гибкими графиками. Такое мнение председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал в своем Telegram-канале.

В России вступили в силу обновленные правила расчета среднего заработка, утвержденные правительством РФ в постановлении от 24 апреля 2025 года №540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Новый документ заменил прежнее положение (утв. постановлением №922 от 2007 года) и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Изменения направлены на унификацию подходов к расчету среднего заработка во всех случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ: оплата отпусков, командировок, выходных пособий при увольнении, сохранение заработка на время выполнения государственных обязанностей и т. д. Хотя многие базовые принципы остались прежними, работодатели, особенно те, кто применяет суммированный учет рабочего времени, столкнулись с необходимостью уточнить методику учета переработок, ночных смен, работы в выходные и праздники.

Минтруд России в письме от 29 декабря 2025 года №14-1/ООГ-5888 дал важные разъяснения по наиболее спорным вопросам, связанным с суммированным учетом рабочего времени. Ведомство подчеркивает: новый порядок мало отличается от ранее действовавшего. В расчет среднего заработка включаются все виды оплаты труда, полученные работником за 12 календарных месяцев, предшествующих событию (например, дню увольнения или началу отпуска).

К ним относятся: основная зарплата; доплаты за вредные/опасные условия, районные коэффициенты, надбавки; оплата сверхурочной работы; оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни; премии, поощрения и другие стимулирующие выплаты (с учетом специального порядка их учета).

Особое внимание Минтруд уделил именно суммированному учету рабочего времени. При расчете среднего заработка необходимо брать все фактически отработанные часы за 12 месяцев, включая: ночные часы; сверхурочные часы; часы, отработанные в выходные и праздничные дни.

Таким образом, переработки и их оплата полностью учитываются в расчете — это позволяет точнее отразить реальный трудовой вклад работника и не занижать средний заработок. Кроме того, министерство напомнило важное правило: поскольку расчет производится строго за 12 месяцев, предшествующих дате события (увольнения, отпуска и т.д.), любые изменения зарплаты, премии или иные обстоятельства, произошедшие после этой даты, не влияют на размер среднего заработка.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов дал развернутое пояснение по применению новых правил, особо подчеркнув их значение для защиты интересов работников с нестандартными графиками труда.

«Новые правила расчета среднего заработка, введенные с 1 сентября 2025 года постановлением №540, в целом сохраняют преемственность с прежним порядком, но дают более четкие ориентиры для работодателей и работников. Особенно важно, что Минтруд в своем письме от 29 декабря 2025 года прямо подтвердил: при суммированном учете рабочего времени в расчет включаются абсолютно все отработанные часы — включая сверхурочные, ночные, выходные и праздничные. Это принципиально справедливое решение, потому что переработки — это не «бонус», а вынужденная дополнительная нагрузка, за которую человек уже заплатил своим здоровьем и временем. Исключение их из расчета среднего заработка приводило бы к прямому занижению компенсаций при увольнении, отпускных и других выплат, что недопустимо. Профсоюзы СОЦПРОФ всегда выступали за то, чтобы средний заработок максимально полно отражал реальный доход работника за год. Теперь это закреплено на уровне разъяснений Минтруда. Мы видим здесь важный шаг к социальной справедливости: работники с гибкими или удлиненными графиками — водители, медики, энергетики, строители — не должны оказываться в проигрыше только из-за особенностей учета времени.», — отметил Сергей Вострецов.

Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают: изменения в целом работают на усиление гарантий для трудящихся, особенно тех, чей труд связан с ненормированным или сменным графиком.