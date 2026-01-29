«Беседка»: Итоги и планы работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии — председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней об итогах деятельности АСМО, которая в прошлом году отметила свое 30-летие, и о ближайших планах. На каких основных задачах ассоциация концентрируется? Каким образом участвует в организации помощи участникам СВО? Каковы основные вопросы на текущий год, с которыми «Совет муниципальных образований Псковской области» уже начал работать? Какие основные проекты будут реализованы в этом году в Пыталовском округе?

Об этом и не только — в 12.04. Как обычно, видеотрансляцию из студии можно посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.