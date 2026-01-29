Стартует первая в 2026 году сессия областного Собрания депутатов

Очередная, 51-я по счету и первая в 2026 году, сессия Псковского областного Собрания депутатов стартовала в четверг, 29 января. Наблюдать за ходом сессии онлайн можно по ссылке.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Утвержденная повестка содержит 17 вопросов, в том числе традиционный «парламентский час», который на этот раз будет посвящен регулированию тарифов в сфере энергетики.

В повестке дня сессии — проекты формирования тарифов на электроэнергию и технологического присоединения к электросетям, представление прокуратуры, поступившее в Собрание по результатам проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами. Комиссия по контролю за достоверностью этих сведений, возглавляемая вице-спикером Юрием Сорокиным, рекомендовала Собранию удовлетворить представление прокуратуры.

В связи с этим в повестку дня был включен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Брячака.

Кроме того, депутаты утвердят план законопроектных работ на первое полугодие 2026 года, определят персональный состав Молодежного парламента при ПОСД на 2026-2028 годы, а также внесут изменения в действующее областное законодательство в сферах местного самоуправления, земельных отношений, социальной политики и других.