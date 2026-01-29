 
Общество

Стартует первая в 2026 году сессия областного Собрания депутатов

0

Очередная, 51-я по счету и первая в 2026 году, сессия Псковского областного Собрания депутатов стартовала в четверг, 29 января. Наблюдать за ходом сессии онлайн можно по ссылке

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Утвержденная повестка содержит 17 вопросов, в том числе традиционный «парламентский час», который на этот раз будет посвящен регулированию тарифов в сфере энергетики.

В повестке дня сессии — проекты формирования тарифов на электроэнергию и технологического присоединения к электросетям, представление прокуратуры, поступившее в Собрание по результатам проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами. Комиссия по контролю за достоверностью этих сведений, возглавляемая вице-спикером Юрием Сорокиным, рекомендовала Собранию удовлетворить представление прокуратуры.

В связи с этим в повестку дня был включен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Брячака.

Кроме того, депутаты утвердят план законопроектных работ на первое полугодие 2026 года, определят персональный состав Молодежного парламента при ПОСД на 2026-2028 годы, а также внесут изменения в действующее областное законодательство в сферах местного самоуправления, земельных отношений, социальной политики и других.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026