В Псковской области Россельхознадзор аннулировал 74 декларации о соответствии на зерно

В Псковской области Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора аннулировало 74 декларации о соответствии на зерно в результате контроля качества и безопасности продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Это решение стало следствием выявленных фактов недостоверного декларирования зерна организациями, занимающимися производством и импортом зерна на территорию Российской Федерации.

Инспекторы управления осуществляют контроль без взаимодействия с организациями, собирая и анализируя данные из ФГИС Росаккредитации. В ходе проверок также выявили нарушения в других регионах: в Санкт-Петербурге аннулировали 150 деклараций, в Ленинградской области — 126, в Новгородской области — 33, а в Вологодской области — 76.

Основные нарушения включают отсутствие полного перечня исследований в протоколах испытаний, превышение срока действия декларации, отсутствие идентификации зерна, отсутствие исследований на остаточные количества пестицидов, отсутствие договора с иностранным изготовителем и неверные данные в декларации.

По итогам контрольных мероприятий Россельхознадзор объявил хозяйствующим субъектам 333 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.