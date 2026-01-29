Псковский филиал университета ФСИН подвел итоги работы за 2025 год

Псковский филиал университета ФСИН России провел расширенное совещание, на котором подвел итоги своей работы за 2025 год и определил приоритетные задачи на 2026 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В совещании приняли участие представители власти Псковской области, руководство Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, а также сотрудники силовых ведомств региона.

Начальник филиала Александр Сысоев сообщил, что в прошедшем году филиал прошел контрольное инспектирование и документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности. В рамках Года защитника Отечества образовательная организация взаимодействовала с властями, правоохранительными органами и общественными организациями, участвуя в социально значимых проектах и мероприятиях.

Среди значимых событий года Александр Сысоев отметил проведение ХVIII Международного научно-спортивного фестиваля «Псковское вече» и Всероссийской научно-практической конференции по проблемам исполнения наказаний. Филиал также стал соорганизатором регионального этапа Международных Рождественских чтений и провел мониторинг наркоситуации в регионе по поручению правительства Псковской области.

«Самой главной нашей задачей остается повышение качества подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы, в том числе формирование профессиональных компетенций, необходимых в практической деятельности», – подчеркнул Александр Сысоев.

Заместители начальника филиала и руководители структурных подразделений представили доклады о направлениях деятельности, обсудили существующие проблемы и пути их решения. Деятельность образовательной организации в 2025 учебном году признали удовлетворительной, а лучших сотрудников и курсантов наградили ведомственными наградами.