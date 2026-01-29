В Пскове пройдет неделя приемов граждан по вопросам соцподдержки

Неделя тематических приемов по вопросам социальной поддержки пройдет в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове с 2 по 6 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

По всем вопросам можно обращаться как лично, предварительная запись по телефону: 66-25-12, так и в режиме «горячей линии» по телефону: 66-25-12.

График мероприятий:

2 февраля с 10.00 до 12.00 прием проведут специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Псковской области.

3 февраля с 10.00 до 12.00 на прием приглашают специалисты Социального фонда России по Псковской области. В это же время депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков проведет прием. С 14.00 до 17.00 прием организует председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

4 февраля с 10.00 до 12.00 прием проведет Ассоциация юристов России. С 14.00 до 17.00 прием организует депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

5 февраля с 10.00 до 12.00 можно прийти на прием к депутату Псковского областного Собрания Александру Котову. С 11.00 до 13.00 прием организует уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. С 14.00 до 17.00 прием проведет депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

6 февраля с 10.00 до 12.00 прием организует депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

Напомним, вопросы социальной поддержки граждан, вопросы защиты их трудовых прав являются одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также «Народной программы» партии. В Псковской области предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, ведется планомерная разъяснительная работа в вопросах трудовых отношений. Успешная реализация всех этих направлений невозможна без обратной связи с населением, взаимодействие с которым осуществляет региональная общественная приемная «Единой России».