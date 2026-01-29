 
Общество

Псковский областной суд подтвердил приговор журналисту Денису Камалягину*

0

Псковский областной суд рассмотрел уголовное дело в апелляционном порядке в отношении журналиста Дениса Камалягина*, находящегося в международном розыске. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 и частью 2 статьи 330.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Суд первой инстанции установил, что Денис Камалягин* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По итогам апелляционного разбирательства приговор Псковского городского суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба адвоката не была удовлетворена.

 
Напомним, в марте 2022 года журналист покинул Россию и на текущий момент живет в Латвии.
 
*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026