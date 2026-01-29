Псковский областной суд подтвердил приговор журналисту Денису Камалягину*

Псковский областной суд рассмотрел уголовное дело в апелляционном порядке в отношении журналиста Дениса Камалягина*, находящегося в международном розыске. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 и частью 2 статьи 330.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд первой инстанции установил, что Денис Камалягин* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По итогам апелляционного разбирательства приговор Псковского городского суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба адвоката не была удовлетворена.