По инициативе «Единой России» 39 регионов получат допфинансирование на капремонт школ

По инициативе партии «Единая Россия» 39 регионов получат дополнительное финансирование на капитальный ремонт школ. Партия обеспечила на это два миллиарда рублей в бюджете, сообщили в Telegram-канале «Единой России».

«Главные критерии: бюджетная обеспеченность региона; достижение плановых результатов; отсутствие переносов сроков на следующий год. Особое внимание уделено территориям, которые пострадали от боевых действий. Таким образом, в первую очередь поддержку получили регионы, которые выполняют взятые обязательства», - отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения по ремонту и строительству учреждений образования.

Он добавил, что партия придерживается принципа: «обещали – сделали».