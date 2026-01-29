Владимир Якушев: Выполнение «Народной программы» снизило проблему очередей в детсады

Выполнение «Народной программы» «Единой России» позволило значительно снизить проблему очередности в детских садах. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения по ремонту и строительству учреждений образования.

Владимир Якушев подчеркнул, что в новой редакции документа особое внимание уделят улучшению территориальной доступности детсадов.

«С 2019 по 2025 годы введено в эксплуатацию 1693 объекта. Их могут посещать более 248 тысяч детей. В прошлом году построено 5 объектов на 1200 мест», - рассказал он.