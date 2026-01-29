Названы самые распространенные в Псковской области мошеннические схемы

В 2025 году жители Псковской области перевели мошенникам порядка 412 миллионов рублей. Самой распространенной схемой является обман с переводом денег на «безопасный счет», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

«Какого-то особого, изощренного способа обмана нет, все мошеннические схемы подстраиваются под конкретные категории граждан: для молодежи — инвестирование, крипто-трейдинг, преступная курьерская деятельность, для пожилых граждан — управление счетами, помощь в раскрытии преступлений, "безопасный счет", доверенности. Также современными схемами мошеннических действий является и передача банковских карт, сим-карт и аккаунтов, совершенная несовершеннолетними. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.», - отметили в пресс-службе.

Есть такая схема, как «Ложный покупатель»: человек публикует объявление о продаже товаров на разных интернет-площадках для продажи вещей. Затем продавцу звонит «потенциальный покупатель», задает уточняющие вопросы. Они очень поверхностные. Затем «покупатель» начинает сокрушаться, что он живет далеко или сейчас в отъезде. И предлагает прислать курьера или таксиста, а оплату перевести на карту. Дальше ему зачем-то требуется номер карты, дата выдачи, трехзначный код СVС. Объяснения обычно довольно невнятные: якобы средства переводятся со счета организации, там более сложная процедура. Этих данных уже достаточно, чтобы оставить человека без денежных средств. Часто все это происходит в условиях спешки и нервозности, потому что рядом уже стоит раздраженный таксист или курьер.

Другая схема - «Уход за пожилыми людьми»: мошенники на площадках по продаже различных б/у товаров и услуг размещают объявление якобы от сына или дочери под предлогом ухода за пожилыми родственниками. Говорят, что необходимо купить продукты их пожилой маме или папе, затем присылают ссылку со списком продуктов (фишинговая ссылка). Человек переходит по ней и мошенникам удается получить доступ к личным данным.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 29 января добавил, что большинство мошеннических колл-центров, откуда и поступают подобные звонки, находятся за границей.