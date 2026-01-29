За год в псковское УМВД поступило 25 сообщений о жестоком обращении с животными

В 2025 году было зарегистрировано 25 заявлений граждан по фактам жестокого обращения с животными, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. При этом в 2024 году было 23 таких заявления, в 2023 году - 27.

Факты издевательства над животными не носят массовый характер, отметили в УМВД. В большинстве случаев имеют место нарушения правил содержания питомцев, за что предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП Рф (несоблюдение требований к содержанию животных).

Дела об административных правонарушениях по статье 8.52 КоАП РФ рассматривает комитет по ветеринарии Псковской области.

За нарушения предусмотрены предупреждения и штрафы для физических лиц от 5000 до 30 000 рублей, для юридических лиц от 15 000 до 200 000 рублей.