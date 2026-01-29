722 иностранца, нарушившие правила въезда и пребывания в РФ, выявлены в Псковской области за год

722 иностранных гражданина, нарушившие правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания (проживания), выявлены в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.
Гражданская принадлежность иностранцев очень разнообразна. Это, например, граждане Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Латвии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Также встречаются граждане таких стран, как Гана, Германия, Польша, Судан, Чехия.
В УМВД России по Псковской области обратилось 155 иностранных граждан.