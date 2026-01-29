 
Общество

722 иностранца, нарушившие правила въезда и пребывания в РФ, выявлены в Псковской области за год

0

722 иностранных гражданина, нарушившие правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания (проживания), выявлены в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Гражданская принадлежность иностранцев очень разнообразна. Это, например, граждане Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Латвии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Также встречаются граждане таких стран, как Гана, Германия, Польша, Судан, Чехия.

«С 1 января по 10 сентября 2025 года в рамках указа президента Российской Федерации № 1126 незаконно находящиеся иностранные граждане могли урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации. Иностранные граждане могли обратиться в любой территориальный орган МВД России по вопросу урегулирования своего правового статуса. В отношении таких граждан не применялись меры, режимом высылки, помещением в специальные учреждения, а связанные также с запретом на въезд», - рассказала в полиции.

В УМВД России по Псковской области обратилось 155 иностранных граждан.

