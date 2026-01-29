Т1 представил ИИ-платформу, которая подбирает сотрудников за 5 минут 

ИТ-холдинг Т1 представил новое решение для работы с HR-данными компании. Сайбокс.Персонал – это комплексная платформа ИИ-инструментов, которая аккумулирует и анализирует данные о работе сотрудников и позволяет HR-специалистам быстрее формировать и управлять кадровым резервом, а также выстраивать эффективную внутреннюю ротацию, принимать решения о подборе сотрудников на проекты компании.

Платформа создает кадровый резерв, анализируя соискателей по многим критериям. Сайбокс.Персонал работает на базе ИИ, что позволяет HR-специалистам получать развернутые отчеты в контексте профессиональной деятельности сотрудников с обоснованием (опыт, участие в проектах, навыки, карьерный трек), формировать список подходящих кандидатов и закрывать до 30% вакансий за счет внутренней ротации с помощью алгоритмов машинного обучения, при этом время подбора сотрудников внутри компании сокращается до 5 минут вместо дней и часов ранее.

Автоматизированная обработка больших данных об опыте работы сотрудников и их компетенциях позволяет разгрузить рекрутеров, ускорить оборот кадрового резерва. Решение может быть адаптировано для компаний любых отраслей с большим количеством персонала, где важны определенные компетенции сотрудников и прозрачность опыта работы. В промышленности платформа помогает в поиске и подготовке преемников, мониторинге охраны труда и планировании развития предприятия. В ИТ-отрасли – быстро собирать команды под отдельные проекты, производить ротацию сотрудников и оптимизировать расходы. В госучреждениях и вузах – создавать профессиональные профили компетенций и формировать кадровый резерв. А в конечном итоге решение позволяет снизить операционные расходы, сократить время простоев и избежать упущенной выгоды от несвоевременно закрытых вакансий.

«Сайбокс.Персонал – современный инструмент для HR-работы, подходящий для компаний любого масштаба. С его помощью время формирования «горячего кадрового резерва» сокращается на 95%. Оборачиваемость бенчмарка ускоряется на 30%, что позволяет работодателю снизить простои специалистов за счет мониторинга кадров, находящихся в резерве. Решение может интегрироваться с существующими в компании системами и адаптироваться под конкретные требования бизнеса. Плафторма с ИИ превращает разрозненные данные и атомизированные факты из различных HR-систем в ценную информацию, помогая HR-департаментам принимать более взвешенные и объективные решения в короткие сроки на основе данных», — подчеркнул руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын.

В ближайших планах - расширение платформы за счёт дополнительных модулей, включая инструменты для автоматической проверки документов и расшифровки собеседований, а также внедрения ML-модели для анализа вероятности успешного прохождения кандидатом испытательного срока и формирования рекомендаций.