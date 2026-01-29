С начала года в Псковской области Россельхознадзор ликвидировал четыре свалки

В 2026 году в Псковской области по предписаниям Россельхознадзора было ликвидировано четыре из восьми выявленных свалок. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции 29 января исполняющий обязанности заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Алексеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Спикер отметила, что за последнее время в сельхозоборот введено 1500 гектаров ранее неиспользуемых земель.

«Это земли, которые собственники привели в порядок и начали использовать после получения предписаний», — отметила она.

Что касается несанкционированных свалок, то Псковская область не входит в число лидеров по их количеству. В 2025 году на территории региона выявлено восемь свалок, в текущем году уже ликвидировано четыре.

При обнаружении несанкционированной свалки ведомство проводит отбор проб почвы, на основании которых рассчитывается размер ущерба окружающей среде. После этого нарушителю направляется претензия с требованием добровольно возместить ущерб.

«Если добровольно плата не вносится, подаётся иск в суд. Чаще всего свалки организуются на землях, прилегающих к дорогам и населённым пунктам. И, как показывает практика, инициаторами зачастую выступают сами жители», — подчеркнула Ольга Алексеева.

Она также призвала собственников земельных участков активнее проводить мероприятия по охране своих территорий, особенно вблизи дорог и населённых пунктов, чтобы не допускать их использования в качестве несанкционированных свалок.