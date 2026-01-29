Порядок перевода земель сельхозназначения в другие категории ужесточили псковские депутаты

В региональное законодательство, регулирующее земельные отношения, внесены изменения. Соответствующий закон принят на январской сессии Псковского областного Собрания депутатов. Необходимость поправок вызвана установлением на федеральном уровне нового порядка перевода сельскохозяйственных земель в другую категорию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Согласно обновлённой процедуре, которая начнёт действовать с 1 марта 2026 года, заявитель подаёт ходатайство в уполномоченный орган государственной власти. После проверки документов орган направляет их должностному лицу субъекта Российской Федерации. В случае согласия с предложением должностное лицо вносит инициативу о смене категории земель в региональный законодательный орган. Акт о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию принимает исполнительный орган власти. Дополнительные полномочия губернатора, областного Собрания депутатов и уполномоченного исполнительного органа теперь закреплены в областном законодательстве.

Ещё одна норма принятого закона даёт инвесторам право при реализации масштабных проектов брать на себя дополнительные социальные обязательства. В их числе — разработка проектно-сметной документации на объекты социальной и общественной инфраструктуры регионального и местного значения.