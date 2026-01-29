 
Общество

Порядок перевода земель сельхозназначения в другие категории ужесточили псковские депутаты

0

В региональное законодательство, регулирующее земельные отношения, внесены изменения. Соответствующий закон принят на январской сессии Псковского областного Собрания депутатов. Необходимость поправок вызвана установлением на федеральном уровне нового порядка перевода сельскохозяйственных земель в другую категорию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Согласно обновлённой процедуре, которая начнёт действовать с 1 марта 2026 года, заявитель подаёт ходатайство в уполномоченный орган государственной власти. После проверки документов орган направляет их должностному лицу субъекта Российской Федерации. В случае согласия с предложением должностное лицо вносит инициативу о смене категории земель в региональный законодательный орган. Акт о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию принимает исполнительный орган власти. Дополнительные полномочия губернатора, областного Собрания депутатов и уполномоченного исполнительного органа теперь закреплены в областном законодательстве.

Ещё одна норма принятого закона даёт инвесторам право при реализации масштабных проектов брать на себя дополнительные социальные обязательства. В их числе — разработка проектно-сметной документации на объекты социальной и общественной инфраструктуры регионального и местного значения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026