Ряд законов упразднили в Псковской области в связи с завершением муниципальной реформы

Ряд законов признали утратившими силу в связи с завершением перехода Псковской области на одноуровневую систему управления в рамках 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона учитывает, что на территории Псковской области завершен переход к одноуровневой системе местного самоуправления, органы местного самоуправления муниципальных образований со статусом поселения и муниципального района прекратили свое существование. Поэтому необходимость правового регулирования отдельных вопросов организации местного самоуправления в муниципальных районах и поселениях исчезла.

Признаны утратившими силу законы Псковской области, принятые в целях организационного обеспечения выборов в указанных муниципальных образованиях.

Кроме того, вместе с сельскими и городскими поселениями исчезает необходимость и возможность закрепления вопросов местного значения городского поселения за сельскими поселениями.

В связи с преобразованием муниципальных районов и поселений в муниципальные округа исчезает необходимость решения вопросов разграничения имущества с участием преобразованных муниципальных образований. В процессе преобразования муниципальных районов и поселений в муниципальные округа муниципальное имущество передается в собственность вновь образованного муниципального образования в порядке правопреемства.