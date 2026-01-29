 
Общество

Ряд законов упразднили в Псковской области в связи с завершением муниципальной реформы

0

Ряд законов признали утратившими силу в связи с завершением перехода Псковской области на одноуровневую систему управления в рамках 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона учитывает, что на территории Псковской области завершен переход к одноуровневой системе местного самоуправления, органы местного самоуправления муниципальных образований со статусом поселения и муниципального района прекратили свое существование. Поэтому необходимость правового регулирования отдельных вопросов организации местного самоуправления в муниципальных районах и поселениях исчезла.

Признаны утратившими силу законы Псковской области, принятые в целях организационного обеспечения выборов в указанных муниципальных образованиях.

Кроме того, вместе с сельскими и городскими поселениями исчезает необходимость и возможность закрепления вопросов местного значения городского поселения за сельскими поселениями.

В связи с преобразованием муниципальных районов и поселений в муниципальные округа исчезает необходимость решения вопросов разграничения имущества с участием преобразованных муниципальных образований. В процессе преобразования муниципальных районов и поселений в муниципальные округа муниципальное имущество передается в собственность вновь образованного муниципального образования в порядке правопреемства.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026