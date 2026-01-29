Россиянам посоветовали есть скумбрию для снижения уровня холестерина

Показатель, отражающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого холестерина, у рыбы в два раза меньше по сравнению с другими продуктами. Так, 30 грамм скумбрии в день способны удовлетворить потребность организма в омеге-3 и снизить уровень холестерина, рассказали в Агентстве по продвижению рыбной продукции (АПРП).
Там отметили, что инфаркт и инсульт остаются одними из самых опасных заболеваний. В числе ключевых факторов риска развития патологий - высокий уровень холестерина в крови.
По данным АПРП, самое большое содержание омега-3 у скумбрии. В 100 граммах этой рыбы содержится до 6,45 грамма полиненасыщенных жирных кислот. Так, всего 30 граммов скумбрии в день достаточно, чтобы поддерживать холестерин на здоровом уровне и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, пишет РИА Новости.
Помимо скумбрии, полезны для здоровья сардины - в 100 граммах рыбы содержится до 4,46 грамма омега-3, а также сельдь и горбуша - до 2,93 грамма и 1,32 грамма на 100 граммов рыбы соответственно.
Там также рассказали, что некоторые специи, например, розмарин, способствуют сохранению омега-3 при термической обработке.