Исправительные работы назначили 50-летнему псковичу за неуплату алиментов

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор 50-летнему местному жителю за злостное уклонение от уплаты алиментов. Мужчина 1974 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый на протяжении длительного времени не исполнял обязательства по уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, принял во внимание характер и тяжесть совершенного деяния и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.