Штатную численность Счетной палаты Псковской области увеличили до 37 человек

Штатную численность Счетной палаты Псковской области увеличили с 31 до 37 человек, включая председателя, двух его заместителей, четырех аудиторов и тридцать государственных гражданских служащих области. Такой проект приняли депутаты Псковского областного Собрания на очередной 51-й сессии 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснила руководитель органа финансового контроля Марина Хохлова, такая необходимость возникла из-за передачи полномочий ещё от 11 муниципальных округов — на данный момент свои счётные палаты остались только в Пскове и Великих Луках.

Законопроект поддержали 23 депутата, один воздержался.

