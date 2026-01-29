 
Новый состав Молодежного парламента утвердили в Псковской области

На январской сессии депутаты утвердили персональный состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2026–2028 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Принцип формирования органа остался прежним: половину кандидатур предложили региональные отделения парламентских партий, другую половину – депутаты, избранные по одномандатным округам. Законом предусмотрено 26 мест, но в утверждённом списке 25 человек – из-за наличия в Собрании вакантного мандата депутата-одномандатника.

Фракция «Единая Россия» делегировала в Молодёжный парламент шесть человек, КПРФ – троих, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди» имеют в новом составе Молодёжного парламента по одному представителю.

Каждый из 25 молодых активистов получит статус помощника депутата. Эта практика впервые была применена в предыдущем созыве и, по мнению депутатов, оправдала себя. 

Первое заседание нового состава, на котором изберут председателя и заместителей, пройдёт в феврале.

Персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2026 - 2028 годы

От депутатов Псковского областного Собрания депутатов, избранных в одномандатных округах, в Молодежный парламент вошли: Егор Быстров, Дарья Васильева, Маргарита Егорова, Михаил Екимов, Дарья Кальченкова, Егор Кожуков, Алена Колядинская, Павел Лукин, Николай Морозов, Дарья Морозова, Кристина Павлова и Софья Радион.

От региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий:

  • «Единая Россия»: Сергей Иванов, Лейла Касумова, Кирилл Кислицин, Снежана Клещенко, Валерий Мехеда, Анна Мизгирева.
  • КПРФ: Константин Полевиков, Николай Семенов, Екатерина Семенова.
  • ЛДПР: Мария Южанина.
  • «Новые люди»: Анатолий Трей.
  • «Справедливая Россия»: Дмитрий Брячак.
  • «Яблоко»: Софья Степанова.
