Новый состав Молодежного парламента утвердили в Псковской области

На январской сессии депутаты утвердили персональный состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2026–2028 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Принцип формирования органа остался прежним: половину кандидатур предложили региональные отделения парламентских партий, другую половину – депутаты, избранные по одномандатным округам. Законом предусмотрено 26 мест, но в утверждённом списке 25 человек – из-за наличия в Собрании вакантного мандата депутата-одномандатника.

Фракция «Единая Россия» делегировала в Молодёжный парламент шесть человек, КПРФ – троих, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди» имеют в новом составе Молодёжного парламента по одному представителю.

Каждый из 25 молодых активистов получит статус помощника депутата. Эта практика впервые была применена в предыдущем созыве и, по мнению депутатов, оправдала себя.

Первое заседание нового состава, на котором изберут председателя и заместителей, пройдёт в феврале.

Персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2026 - 2028 годы

От депутатов Псковского областного Собрания депутатов, избранных в одномандатных округах, в Молодежный парламент вошли: Егор Быстров, Дарья Васильева, Маргарита Егорова, Михаил Екимов, Дарья Кальченкова, Егор Кожуков, Алена Колядинская, Павел Лукин, Николай Морозов, Дарья Морозова, Кристина Павлова и Софья Радион.

От региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий: