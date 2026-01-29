В Островском округе стартовали мероприятия для детей по проекту «Остров безграничных возможностей»

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело цикл мероприятий в Островском округе в рамках проекта «Остров безграничных возможностей». Мероприятия организовали для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Участниками стали жители Островского округа, которые собрались на базе пункта выдачи благотворительной помощи и местной коррекционной школы (филиал Центра специального образования №2). Дети приняли участие в мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству, где создали ангелов-хранителей из художественных материалов. Каждый ребенок вложил в свою работу часть души, и в результате появились уникальные фигурки, которые они забрали домой, рассказали в детском фонде.

После творческой работы для участников организовали чаепитие, на котором дети делились впечатлениями. Параллельно провели встречу для родителей с практикующим психологом Еленой Гончар. Она обсудила с детьми поиск внутренней опоры и способы эмоциональной самоподдержки в сложных ситуациях. Специалист также ответила на вопросы родителей и проконсультировала их о возможной поддержке от благотворительной организации.

Мероприятия будут проходить до конца октября 2027 года в рамках проекта «Остров безграничных возможностей», который поддерживает правительство Псковской области.