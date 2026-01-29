 
Общество

Александр Котов об иностранных счетах Олега Брячака: Каждый должен нести ответственность

Каждый депутат за несоблюдение норм законодательства должен нести соответствующую ответственность. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя обнаружение у депутата от «Справедливой России» Олега Брячака счетов в иностранных банках.

«Есть у нас и неприятный вопрос в нашей сегодняшней повестке. По результатам поведенной проверки прокуратурой Псковской области на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства, то есть выполнения обязательств по предоставлению сведений о доходах, расходах и об имуществе, было выявлено серьезное нарушение, которое предполагает самую серьезную ответственность и самые серьезные меры – это досрочное прекращение депутатских полномочий, - отметил Александр Котов. - Такую ошибку допустил наш коллега, депутат Олег Михайлович Брячак. У него имеется счет в иностранном банке за пределами территории Российской Федерации, что является недопустимым и несовместимым со статусом депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение областного Собрания. Сегодня коллегами будет принято решение о досрочном прекращении полномочий».

По его мнению, депутаты, как представители законодательного органа власти, должны неукоснительно следовать букве закона и нести наказание за нарушения.

«Я считаю, что мы как депутаты законодательного органа, как никто другой, должны четко следовать нормам закона, должны четко соблюдать. И в том случае, если кто-то из депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности, вне зависимости от занимаемых должностей, вдруг допустил такое нарушение, то должен нести ответственность в соответствии с законом. Соответственно, это реакция нашего законодательного органа, и она будет чёткой, однозначной и основанной на нормах закона», - заключил Александр Котов.

