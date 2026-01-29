 
Общество

Вера Кондратьева рассказала, на чем был сделан акцент в работе АСМО в последние три года

0

На что был сделан акцент в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» в последние три года, рассказала председатель ассоциации Вера Кондратьева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Последние три года работы ассоциации были посвящены переходу муниципалитетов на одноуровневую систему управления. Получилось так, что я (как глава Пыталовского района - ред.) была в первой волне перехода, постепенно все муниципалитеты перешли из категории районов в категорию округов. С 1 января этого мы все работаем в одной системе. Все три года мы советовались друг с другом. Те районы, которые перешли, давали рекомендации тем, то пытался встать на этот путь», - сказала Вера Кондратьева. 

Председатель ассоциации отметила, что муниципалитетам предлагалось переходить с образованием юридического лица территориальных отделов и без него.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Кондратьева Вера Михайловна

Кондратьева Вера Михайловна

Глава Пыталовского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026