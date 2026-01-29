Вера Кондратьева рассказала, на чем был сделан акцент в работе АСМО в последние три года

На что был сделан акцент в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» в последние три года, рассказала председатель ассоциации Вера Кондратьева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Последние три года работы ассоциации были посвящены переходу муниципалитетов на одноуровневую систему управления. Получилось так, что я (как глава Пыталовского района - ред.) была в первой волне перехода, постепенно все муниципалитеты перешли из категории районов в категорию округов. С 1 января этого мы все работаем в одной системе. Все три года мы советовались друг с другом. Те районы, которые перешли, давали рекомендации тем, то пытался встать на этот путь», - сказала Вера Кондратьева.

Председатель ассоциации отметила, что муниципалитетам предлагалось переходить с образованием юридического лица территориальных отделов и без него.