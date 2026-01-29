 
Общество

Завод «Титан-Полимер» начал капитальный ремонт линии БОПЭТ пленки

Завод «Титан-Полимер» приступил к плановому капитальному ремонту линии производства БОПЭТ пленки. В соответствии с утвержденным технологическим регламентом технические специалисты выполняют планово-предупредительный ремонт основного и вспомогательного оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: завод «Титан-Полимер»

В рамках работ осуществляют замену валов и изношенных узлов, разборку и обслуживание цепи установки поперечной ориентации пленки (ТДО), очистку агрегатов, а также техническое обслуживание электрооборудования и средств контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

Ремонтные мероприятия направлены на обеспечение стабильного выпуска продукции требуемого качества, безопасных условий эксплуатации производства и повышение надежности оборудования. Проведение работ осуществляется по графику и не влияет на выполнение плановых отгрузок продукции потребителям, уточнили в пресс-службе. 

На выполнение технического обслуживания оборудования запланировано около трех недель. После завершения ремонтных работ проведут пусконаладочные мероприятия и обеспечат выход линии на установленную производственную мощность. 

«Регулярное проведение планового технического обслуживания является необходимым условием стабильной и надежной работы производственного оборудования. Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить безопасность технологического процесса и высокое качество выпускаемой продукции», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев. 
