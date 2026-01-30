 
Общество

Ресторан Guravi проводит розыгрыш для псковичей

0

Ресторан грузинской кухни GURAVI проводит розыгрыш в своем Telegram-канале.

Дарим отдых, вкус и релакс.

Призы:

  • 1 место — депозит 2000₽ в Guravi;
  • 2 место — 10 сертификатов по 5000₽ (50% скидка) в массажный салон ТВОЙТАЙ — спа-салон, тайский спа-массаж.
Вечер с друзьями, ужин в центре города или полноценный релакс — выбирайте сами, а лучше выигрывайте!

Как участвовать:

  • Необходимо подписаться на сообщество в Telegram;
  • Поставь лайк этому посту в «ВКонтакте»
  • В Telegram-канале написать свой номер в комментариях по порядку — каждый следующий участник пишет следующий номер: 1, 2, 3…

Номер важен для учёта участников и подсчёта победителей.

Итоги — 6 февраля 2026. Победители выбираются случайным образом.

Удача любит активных! Погнали участвовать!

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnje8G72G

