Ресторан Guravi проводит розыгрыш для псковичей

Ресторан грузинской кухни GURAVI проводит розыгрыш в своем Telegram-канале.
Дарим отдых, вкус и релакс.
Призы:
- 1 место — депозит 2000₽ в Guravi;
- 2 место — 10 сертификатов по 5000₽ (50% скидка) в массажный салон ТВОЙТАЙ — спа-салон, тайский спа-массаж.
Как участвовать:
- Необходимо подписаться на сообщество в Telegram;
- Поставь лайк этому посту в «ВКонтакте»
- В Telegram-канале написать свой номер в комментариях по порядку — каждый следующий участник пишет следующий номер: 1, 2, 3…
Номер важен для учёта участников и подсчёта победителей.
Итоги — 6 февраля 2026. Победители выбираются случайным образом.
Удача любит активных! Погнали участвовать!
Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnje8G72G