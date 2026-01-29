Псковские школьники могут выиграть научно-образовательную поездку в Китай

Начался прием заявок на всероссийский конкурс «Вместе к звездам» для учащихся 8–10 классов и студентов колледжей в возрасте 14–17 лет, его проводят Фонд содействия инновациям и ГК «Геоскан» при поддержке Движения Первых. Итогом проекта станет учебная поездка на космическую смену в КНР, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Российские участники вместе со сверстниками из Китая будут работать со спутниковыми данными, решать инженерные задачи и готовить совместные проекты.

Отбор проводится онлайн и включает три этапа. На первом нужно пройти тест на знания основ физики, астрономии и базовых принципов космических технологий. Перед вторым этапом участник выбирает инженерное или научное направление, затем получает индивидуальные задания по своему выбору и выполняет их с развернутым ответом. С вышедшими в третий этап эксперты проводят интервью, где оценят мотивацию, ход рассуждений и готовность к дальнейшему участию. Объявление победителей пройдет 15 мая 2026 года.

По результатам отбора в июле 2026 года в Санкт-Петербурге на базе лицея «Физико-техническая школа» имени Жореса Алферова» пройдет международная смена. На нее будут приглашены финалисты конкурса и гости из Китая.

Участники будут работать в смешанных командах и готовить тематические проекты. Также программа включает занятия с инженерами и преподавателями, работу с данными спутников, выполнение астрономических задач и численное моделирование. Смена завершится публичной защитой проектов перед жюри и партнерами, победителям вручат дипломы и брендированную наградную продукцию.

«Это уникальная возможность для школьников не только из России, но и Китайской Народной Республики проявить интерес к науке, окунуться в атмосферу совместного исследования космоса и попробовать себя в роли настоящих ученых. Вместе решать задачи, работать как индивидуально, так и в команде — лучший способ развивать критическое мышление и учиться взаимодействовать школьникам из разных стран. Теперь школьникам необязательно иметь "свой“ спутник на орбите. Они бесплатно могут иметь доступ к экспериментам, проходящим на орбите», — отметил советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

Учебная поездка в КНР пройдет в начале 2027 года в Шеньчжене на базе научно-исследовательского центра аэрокосмических инноваций университета Цинхуа. Российскую команду сформируют из десяти лучших конкурсантов по итогам всех этапов проекта «Вместе к звездам». Принимающая сторона организует занятия в лабораториях и учебных классах. Ребята будут работать в командах с китайскими участниками, анализировать спутниковые данные, решать инженерные задачи и участвовать в культурной программе.

«Мы чувствуем большую ответственность за то, как дети знакомятся с космосом. Поэтому в этом конкурсе мы даем доступ к настоящим спутниковым данным и оборудованию, на котором работают профессионалы. На сменах ребята вместе с китайскими участниками будут решать разные задачи и видеть результат своей работы. Именно так появляется первый опыт совместных проектов и начинаются международные связи», — отметил руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Кирилл Стариков.

Прием заявок открыт до 10 марта. Подача проходит на онлайн-платформе конкурса, где после регистрации и подтверждения почты в личном кабинете открываются материалы первого этапа.