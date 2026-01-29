 
Общество

«Гении земли Псковской»: Семен Гейченко – добрый домовой пушкинских мест

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гении земли Псковской». 

Директором Пушкинского заповедника Семена Гейченко назначили в победном мае 1945 года. Взору нового руководителя, ветерана-фронтовика с одной рукой, предстала безрадостная картина, далекая от сегодняшней идиллической пасторали: «Всюду завалы, воронки, разная вражья дрянь». За десятилетия «добрый домовой» поднял из пепла три усадьбы, объединил вокруг заповедника доброхотов со всего Союза, создал Праздник поэзии, построил Научно-культурный центр и превратил Пушкиногорье в один из важнейших культурных центров большой страны. Как все это удалось сделать, слушайте в новом выпуске программы «Гении земли Псковской». 

Премьера выпуска — завтра, 30 января, в 8.21. 

Проект реализуется медиахолдингом «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с нашим регионом.

Сюжет

Гении земли Псковской

