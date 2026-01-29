Трехактный кейс-семинар состоялся в псковском Доме молодежи

Трёхактный кейс-семинар «Фандрайзинг», организованный автономной некоммерческой организацией «Приоритет», состоялся сегодня в Доме молодежи в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Проектный интенсив», поддержанного правительством Псковской области, и направлено на развитие компетенций представителей некоммерческих организаций и активной молодёжи региона в области привлечения ресурсов и партнеров в свою деятельность и свои проекты.
Цель кейс-семинара — развитие навыков формирования партнёрских связей, ознакомление с примерами успешной работы со спонсорами, а также обучение подготовке эффективных коммерческих предложений. Участникам будут представлены реальные кейсы и технологии грамотного взаимодействия с бизнесом и НКО.
В качестве одного из спикеров выступил председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.
Он также отметил, что существует ряд сложностей при реализации благотворительных проектов.
«Тем не менее, есть ряд сложностей, с которыми я сталкиваюсь в рамках благотворительности. В первую очередь, необходимо изучать интересы и убеждения того, у кого вы хотите просить поддержки. Это можно делать с помощью социальных сетей. Второй момент, массовые рассылки – это зло. Иногда отказывают, допустим я, по личным причинам, не по своей вине, неплохо знаком с синдромом ДЦП (Детский церебральный паралич - прим.ред.). И, соответственно, иногда я вижу, что те мероприятия, которые запрашиваются, не принесут никакой пользы. Поэтому я просто эти письма, к сожалению, иногда игнорирую, когда я вижу, что не будет никакого эффекта», – добавил Дмитрий Мельников.
По его словам, тем, кто ищет финансирование на реализацию своих идей нужно обращать внимание на обстановку в стране и в бизнесе в частности.
«Прошу также учитывать экономическую обстановку в целом в стране, в бизнесе. Если вы читаете новости о том, что какое-то предприятие находится в режиме экономии, наверное, какие-то крупные суммы не стоит ждать, особенно если вы появляетесь на горизонте внезапно. Если мы смотрим глобально и у вас развит какой-то проект, то я бы обращал внимание на различные ситуативные моменты. Например, пример не очень хороший, но это электоральные циклы. Понятно, что во время выборов будут обязательно какие-то кандидаты, которые с большей вероятностью поддержат какие-то проекты. Принимать эту помощь и участвовать в этом всем, это решать вам, но все знают, что, например, звезды, спортсмены попадают в различные репутационные ловушки. А потом многие пытаются, в том числе за счет различных фондов, как-то поправить свою репутацию. Опять-таки, это выбор каждого», – подытожил Дмитрий Мельников.
Также у участников была возможность индивидуального общения с экспертами, которым они могли задать вопросы, презентовать собственные проекты и обсудить перспективы партнёрства в формате коротких консультаций.
Как ранее отмечала директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой в эфире ПЛН FM, такой формат востребован среди общественников и тех, кто планирует заниматься проектной деятельностью.
«Мы поняли, что люди в нем заинтересованы. Как ни странно, регион небольшой, город небольшой, но это связано с тем, что очень много новых людей в общественном секторе появляется. Есть некое информационное разобщение в плане того, кто и как работает в формате партнерства и спонсорства», - сказала Олеся Назарой.