Трехактный кейс-семинар состоялся в псковском Доме молодежи

Трёхактный кейс-семинар «Фандрайзинг», организованный автономной некоммерческой организацией «Приоритет», состоялся сегодня в Доме молодежи в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Проектный интенсив», поддержанного правительством Псковской области, и направлено на развитие компетенций представителей некоммерческих организаций и активной молодёжи региона в области привлечения ресурсов и партнеров в свою деятельность и свои проекты.

Цель кейс-семинара — развитие навыков формирования партнёрских связей, ознакомление с примерами успешной работы со спонсорами, а также обучение подготовке эффективных коммерческих предложений. Участникам будут представлены реальные кейсы и технологии грамотного взаимодействия с бизнесом и НКО.

В качестве одного из спикеров выступил председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

«В прошлом году мы начали систематизировать нашу деятельность. Я написал заметку у себя "ВКонтакте" о том, что просим до 1 ноября написать о ваших проектах, потому что у нас очень много различных проектов, различных организаций и есть большое желание как-то свой бюджет спланировать, потому что мы всегда планируем на год вперед. И закладываем там 20%, условно, на всевозможные неожиданности. И 1 ноября я ждал этих заявок, получил часть этих заявок и написал, что в феврале в списке мероприятий, которые поддержим, напишу обратную связь. И могу сказать, что все, кто написал 1 ноября, все получили одобрение и финансирование на этот год», – сказал Дмитрий Мельников.

Он также отметил, что существует ряд сложностей при реализации благотворительных проектов.

«Тем не менее, есть ряд сложностей, с которыми я сталкиваюсь в рамках благотворительности. В первую очередь, необходимо изучать интересы и убеждения того, у кого вы хотите просить поддержки. Это можно делать с помощью социальных сетей. Второй момент, массовые рассылки – это зло. Иногда отказывают, допустим я, по личным причинам, не по своей вине, неплохо знаком с синдромом ДЦП (Детский церебральный паралич - прим.ред.). И, соответственно, иногда я вижу, что те мероприятия, которые запрашиваются, не принесут никакой пользы. Поэтому я просто эти письма, к сожалению, иногда игнорирую, когда я вижу, что не будет никакого эффекта», – добавил Дмитрий Мельников.

По его словам, тем, кто ищет финансирование на реализацию своих идей нужно обращать внимание на обстановку в стране и в бизнесе в частности.

«Прошу также учитывать экономическую обстановку в целом в стране, в бизнесе. Если вы читаете новости о том, что какое-то предприятие находится в режиме экономии, наверное, какие-то крупные суммы не стоит ждать, особенно если вы появляетесь на горизонте внезапно. Если мы смотрим глобально и у вас развит какой-то проект, то я бы обращал внимание на различные ситуативные моменты. Например, пример не очень хороший, но это электоральные циклы. Понятно, что во время выборов будут обязательно какие-то кандидаты, которые с большей вероятностью поддержат какие-то проекты. Принимать эту помощь и участвовать в этом всем, это решать вам, но все знают, что, например, звезды, спортсмены попадают в различные репутационные ловушки. А потом многие пытаются, в том числе за счет различных фондов, как-то поправить свою репутацию. Опять-таки, это выбор каждого», – подытожил Дмитрий Мельников.

Также у участников была возможность индивидуального общения с экспертами, которым они могли задать вопросы, презентовать собственные проекты и обсудить перспективы партнёрства в формате коротких консультаций.

Как ранее отмечала директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой в эфире ПЛН FM, такой формат востребован среди общественников и тех, кто планирует заниматься проектной деятельностью.

«Мы поняли, что люди в нем заинтересованы. Как ни странно, регион небольшой, город небольшой, но это связано с тем, что очень много новых людей в общественном секторе появляется. Есть некое информационное разобщение в плане того, кто и как работает в формате партнерства и спонсорства», - сказала Олеся Назарой.