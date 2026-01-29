За четыре года в Псковской области капитально отремонтировали 61 образовательное учреждение. В прошлом году программу расширили и включили детские сады и учреждения среднего профессионального образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии «Единой России».

Как отметил врио министра образования Псковской области Александр Сорокин, предстоящий год будет непростым: «Запланирован капитальный ремонт 10 образовательных организаций, в том числе четырех школ, учебных мастерских политехнического колледжа и двух детских садов. Особое внимание уделяем завершению проектов в Великих Луках – продолжается ремонт трех важных объектов: кадетской школы, СОШ № 7 имени Антона Злобина и детского сада № 5».

Врио министра назвал и стратегические проекты, среди которых строительство четырех крупных образовательных объектов: школа на 825 мест в Себеже, пристройка к школе в Кузнецовке на 250 мест, школа с дошкольным отделением в пос. Смуравьево-2, крупнейшая школа на 1000 мест в 15 микрорайоне Пскова.

«Наша особая гордость – реализация проекта "Ведущие школы": создание передовой школы для одаренных детей на 800 мест с кампусом на 300 мест, которая откроется в 2027 году», – сказал Александр Сорокин.

Он добавил, что все эти проекты реализуются в рамках народной программы «Единой России», национального проекта «Молодежь и дети» «Семья», государственной программы «Развитие образования», партийного проекта «Новая школа» и направлены на создание современной, комфортной и безопасной образовательной среды для детей Псковской области.