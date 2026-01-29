 
Общество

За четыре года в Псковской области капитально отремонтировали 61 образовательное учреждение

0

За четыре года в Псковской области капитально отремонтировали 61 образовательное учреждение. В прошлом году программу расширили и включили детские сады и учреждения среднего профессионального образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии «Единой России».

Как отметил врио министра образования Псковской области Александр Сорокин, предстоящий год будет непростым: «Запланирован капитальный ремонт 10 образовательных организаций, в том числе четырех школ, учебных мастерских политехнического колледжа и двух детских садов. Особое внимание уделяем завершению проектов в Великих Луках – продолжается ремонт трех важных объектов: кадетской школы, СОШ № 7 имени Антона Злобина и детского сада № 5».

Врио министра назвал и стратегические проекты, среди которых строительство четырех крупных образовательных объектов: школа на 825 мест в Себеже, пристройка к школе в Кузнецовке на 250 мест, школа с дошкольным отделением в пос. Смуравьево-2, крупнейшая школа на 1000 мест в 15 микрорайоне Пскова.

«Наша особая гордость – реализация проекта "Ведущие школы": создание передовой школы для одаренных детей на 800 мест с кампусом на 300 мест, которая откроется в 2027 году», – сказал Александр Сорокин.

Он добавил, что все эти проекты реализуются в рамках народной программы «Единой России», национального проекта «Молодежь и дети» «Семья»,  государственной программы «Развитие образования», партийного проекта «Новая школа» и направлены на создание современной, комфортной и безопасной образовательной среды для детей Псковской области.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026