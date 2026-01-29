 
Общество

В Великолукском филиале Детской больницы состоялась замена трахеостомы

В Великолукском филиале Детской областной клинической больницы состоялась важнейшая медицинская процедура — замена трахеостомы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области. 

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

Это первая подобная операция за последние годы.

Оперировала врач‑оториноларинголог Карина Клешнина, командированная из Пскова в Великие Луки специально для выполнения данной операции.

Замена трахеостомы — жизненно необходимая процедура для пациентов с длительным нахождением трахеостомической трубки. Без своевременной замены возникают риски для здоровья пациента.

Медицинская команда Детской областной клинической больницы и в дальнейшем будет проводить оперативные вмешательства в Великих Луках, тем самым приближая медицинскую помощь для жителей южной части области.

