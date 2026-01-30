 
Общество

Псковского водителя будут судить за использование поддельного удостоверения

0

Первым заместителем прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, совершившего использование поддельного водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Проведенным дознанием установлено, что пскович 24.11.2025 был остановлен при управлении автомобилем инспектором ДПС взвода № 1 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Пскову для проверки документов, в ходе которой установлено, что водительское удостоверение имеет признаки подделки, что подтвердилось впоследствии выводами криминалистической судебной экспертизы. 

Санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 1 года.    

