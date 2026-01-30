 
Общество

В сардинах нашли способное восстанавливать мозг после травм вещество

Ученые из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН выявили нейропротекторные свойства вещества N-стеаридоноилэтаноламида — производного омега-3 жирных кислот — в модели легкой черепно-мозговой травмы у мышей.

Вещество было синтезировано на основе липидного экстракта дальневосточной сардины Sardinops melanostictus (иваси). В ходе эксперимента специалисты оценивали поведенческие реакции животных, уровень нейровоспаления, активность нейрогенеза, а также структуру и молекулярный состав синапсов в гиппокампе спустя несколько недель после травмы.

Исследование показало, что после травмы у животных наблюдалась выраженная активация астроцитов и снижение плотности дендритных шипиков в пирамидных нейронах области CA1 гиппокампа. Также фиксировалось уменьшение экспрессии белков, отвечающих за стабильность и функционирование синапсов, и снижение активности гена, связанного с опытозависимой пластичностью нейронных сетей. Введение омега-3-производного липида способствовало ослаблению астроцитарной реактивности, восстановлению синаптической структуры и нормализации ряда молекулярных маркеров пластичности.

Поведенческие тесты продемонстрировали, что лечение снижало уровень тревожного поведения у животных после травмы, при этом базовые когнитивные функции, включая распознавание новых объектов, сохранялись, пишут «Известия».

«Наши результаты показывают, что омега-3 этаноламиды способны одновременно воздействовать на несколько ключевых звеньев посттравматических нарушений: нейровоспаление, синаптическую структуру и функциональную активность нейронных сетей. Это делает такие соединения перспективными кандидатами для разработки многоцелевых подходов к терапии последствий легкой черепно-мозговой травмы», — рассказала старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Анна Тыртышная.

