Певица Слава приехала в Псков, сообщается в ее Telegram-канале. Она даст концерт в Псковской областной филармонии сегодня, 30 января, в 19:00.

Видео: «Ваша СЛАВА» / Telegram

Ранее певица анонсировала гастрольный тур. Программа «Слава» станет заглавным проектом и пройдет в более чем 300 городах России.

«"Слава" — не просто тур, а настоящая музыкальная биографическая книга, посвящённая 25-летию артистки на сцене. За это время коллекция наград певицы пополнилась престижными музыкальными наградами: 11 премий "Золотой граммофон", шесть наград "Песня года", шесть грифов "Шансон года", четыре премии от RU.TV и МУЗ-ТВ и другие. Все композиция стали "зеркалом" нашего времени, оставив трогательный отклик в сердцах публики», - говорится в анонсе на сайте большого концертного зала Псковской областной филармонии, где состоится концерт.

В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и новинки.