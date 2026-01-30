Тала Нещадимова: 29 см снега в Великих Луках– практически максимальная высота по области

Высота снега в Великих Луках составила 29 сантиметров, что на 14 сантиметров выше средней нормы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Фото: администрация Великих Лук

«Но если говорить об экстремуме, то экстремум был 56 сантиметров. Поэтому как бы всё не так страшно и плохо», – отметила Тала Нещадимова. Она также подчеркнула, что 29 см – это практически максимальная высота снега на сегодняшний день по всей области, по данным метеорологических станций.

Синоптик пояснила, что метеостанции измеряют высоту снега по трем рейкам, а затем вычисляют среднее значение.