 
Общество

Куньинский округ отмечает 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

0

Куньинский муниципальный округ 31 января традиционно отмечает День освобождения — важную дату в истории региона. 

Посёлок Кунья был освобождён 22 января 1942 года, а 31 января 1942 года завершилось полное освобождение всей территории района после решительного боя у деревень Ущицы и Корнилово, где воины 31-й курсантской стрелковой бригады при поддержке партизан разгромили вражескую группировку.

В памятные дни проходят торжественные мероприятия у братского захоронения в посёлке Кунья, где покоятся около 1000 советских солдат, возлагаются венки и цветы. Сюда приходят представители власти, ветераны, школьники и жители района. В деревне Ущицы, где на братском захоронении покоятся почти 900 защитников, проходят мемориальные церемонии. Также Куньинском краеведческом музее и Музее боевой славы организуются дни открытых дверей, выставки и тематические экскурсии. Особое внимание — работе поисковых отрядов и истории создания музея.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026