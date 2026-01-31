Куньинский округ отмечает 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Куньинский муниципальный округ 31 января традиционно отмечает День освобождения — важную дату в истории региона.

Посёлок Кунья был освобождён 22 января 1942 года, а 31 января 1942 года завершилось полное освобождение всей территории района после решительного боя у деревень Ущицы и Корнилово, где воины 31-й курсантской стрелковой бригады при поддержке партизан разгромили вражескую группировку.

В памятные дни проходят торжественные мероприятия у братского захоронения в посёлке Кунья, где покоятся около 1000 советских солдат, возлагаются венки и цветы. Сюда приходят представители власти, ветераны, школьники и жители района. В деревне Ущицы, где на братском захоронении покоятся почти 900 защитников, проходят мемориальные церемонии. Также Куньинском краеведческом музее и Музее боевой славы организуются дни открытых дверей, выставки и тематические экскурсии. Особое внимание — работе поисковых отрядов и истории создания музея.