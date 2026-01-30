Ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp* предложили в Госдуме

В Госдуму 30 января планируется внести законопроект о бессрочном моратории на блокировку соцсетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp*. Авторами инициативы выступили 17 депутатов от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной.

Законопроект предлагает внести поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». «Документ призван способствовать ослаблению общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан, замедления общения в мессенджерах и периодических цифровых локдаунов», - сообщил Сергей Обухов.

Он подчеркнул, что граждане «справедливо» воспринимают блокировку соцсетей и сервисов как ограничение своих конституционных прав. При этом надзорные органы зачастую не разъясняют причину блокировок, отметил Обухов. В качестве примера он привел замедление работы Telegram со стороны провайдеров. Официальных решений или заявлений профильных ведомств на этот счет до сих пор нет, добавил депутат.

Такая же ситуация сложилась в отношении WhatsApp*, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты напомнили, что, согласно позиции Генпрокуратуры, экстремистской организацией является владелец мессенджера — платформа Meta*, но не сам сервис. Несмотря на это, в работе WhatsApp* также наблюдается замедление и ограничение привычных функций, пишет RTVI.

«Запреты и ограничения цифровых прав граждан — это непопулярное решение для большинства граждан страны, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни», — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают «законодательно закрепить мораторий на блокировку социальных сетей для широкого круга пользователей и ввести действия разного рода технических исполнителей в поле законодательного регулирования», рассказал Сергей Обухов.

Он уточнил, что документ сохраняет за надзорными органами возможность блокировать отдельную информацию в соцсетях с учетом «действий недружественных стран и всевозможных мошенников», но не сами соцсети и мессенджеры.

«Таким образом наш законопроект предполагает обеспечение баланса между информационной безопасностью и соблюдением прав граждан, закрепленных 29-й статьей Конституции», — заявил Обухов.

*принадлежит компании Meta, признанной в стране экстремистской и запрещённой организацией