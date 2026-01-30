 
Общество

МЧС рекомендует жителям Псковской области топить печь не более 2-3 раз в день

Соблюдать правила безопасного отопления в зимний период, когда температура воздуха значительно понижается, призывает ГУ МЧС РФ по Псковской области. Спасатели советуют использовать только исправные обогреватели заводского производства и всегда выключать отопительные приборы при выходе из дома.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В ведомстве указывают на важность оснащения газового оборудования датчиками утечки газа и рекомендуют побелить печь и дымовые трубы на чердаке.

Спасатели советуют избегать использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей для розжига печей, установить предтопочный лист и топить печь 2–3 раза в день, не превышая полутора часов. Регулярная прочистка дымоходов от сажи также входит в перечень обязательных мер. 

Также МЧС предупреждает, что нельзя: оставлять топящиеся печи без присмотра; сушить одежду и дрова на отопительных приборах.

В случае пожара или задымления МЧС рекомендует незамедлительно звонить по номеру пожарной охраны: 101; а также по единому номеру экстренных служб: 112.

В ведомстве подчеркивают: «Безопасность начинается с тебя».

