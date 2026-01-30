 
Общество

Отпевание замначальника управления Минюста Нины Жидок состоится в Пскове 31 января

Церемония прощания с заместителем начальника управления Минюста России по Псковской области Ниной Жидок пройдет в субботу, 31 января, в 11.00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья по адресу: Псков, улица Герцена, дом 7. Храм располагается на Верхнебереговой улице, у отеля «Олд Эстейт», сообщили в ведомстве.

Фото: управление Минюста России по Псковской области

В ведомстве также почтили память Нины Жидок, отметив, что более 26 лет она служила в системе органов юстиции, курируя вопросы деятельности управления в сфере нотариата, адвокатуры, международной правовой помощи, государственной регистрации актов гражданского состояния, некоммерческих организаций, оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения.

За заслуги в укреплении законности, защиты прав интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Нине Жидок была объявлена благодарность президента Российской Федерации. За многолетнюю безупречную и эффективную службу неоднократно награждалась ведомственными медалями Минюста России.

«Ее уход - невосполнимая потеря для управления. Своим коллегам она запомнилась как доброжелательный, тактичный, вежливый и ответственный человек. Коллектив ведомства выражает глубокие соболезнования родным и близким Нины Семеновны. Светлая память. Чтим, Помним, Скорбим», - добавили в управлении Минюста России по Псковской области.

Похороны состоятся на родине усопшей.

