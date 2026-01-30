Совместное решение Сферы и ВТБ признано проектом года на премии Global CIO

Проект миграции банка ВТБ на систему управления архитектурой «Сфера.Архитектура» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) стал победителем премии «Проект года 2025» от Global CIO в номинации «Лучшее внедрение централизованной платформы архитектурного управления», сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.

Переход на решение от Сферы позволило банку успешно перейти с зарубежного аналога и создать гибкую, масштабируемую и безопасную среду для управления ИТ-архитектурой всей организации, отметили в компании.

Команда Сфера.Архитектура предоставила ВТБ централизованное хранилище архитектурных данных. Все элементы теперь связаны между собой, что исключает дублирование, проблемы с согласованностью и обеспечивает высокое качество архитектурных решений. Система была адаптирована под внутреннюю методологию и процессы ВТБ благодаря Low-code-инструментам, что обеспечило гибкость и скорость внедрения.

В результате внедрения на 60% увеличилась скорость проектирования и согласования архитектурных схем, на 50% снизилось количество ошибок и дублирования благодаря встроенным проверкам и централизованному хранению данных. На платформе работают уже более 2 500 пользователей, более 90 000 архитектурных схем отрисовано и хранятся в системе.

«Победа в такой престижной премии для нас — это признание успешности нашего подхода к интеграции с бизнес-процессами крупных организаций. Совместный проект с ВТБ продемонстрировал, как современное архитектурное управление, объединяя лучшие методологии и инструменты, помогает компаниям создавать гибкую, управляемую и высокоэффективную ИТ-среду. Мы гордимся тем, что наше решение стало основой для цифровой трансформации такого масштабного клиента», — отметил директор по продуктам стрима Сфера.Управление Знаниями (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1) Сергей Смирнов.