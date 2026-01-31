 
Прощенное воскресенье всем известно, а как называется первый день масленичной недели?

Масленица — это один из самых ярких и весёлых праздников, который с древних времён отмечают на Руси. Она символизирует прощание с холодной зимой и встречу долгожданной весны. Понедельник масленичной недели называется «днем встреч». Считается, что чем больше вы напечете блинов и угостите ими людей, тем больше счастья вам принесет год.

Ресторан-терраса «Стругановъ» приглашает поучаствовать в веселых конкурсах и сжечь соломенное чучело Зимы, чтобы прогнать холод и дать дорогу весне. Мероприятие состоится 22 февраля, начало в 11. В программе конкурсы, призы и, конечно же, невероятно вкусные блины на любой вкус!

Ресторан расположен на Красноармейской набережная, дом 16 А.

Телефон: 8-900-990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnje43FBn

