 
Общество

Вывеску псковского бара «Дом культуры» демонтировала «Служба благоустройства»

0

Демонтаж вывески бара «Дом культуры», расположенного на улице Школьной, провели специалисты контрольного управления администрации Пскова и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города», сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

Также убрали две другие самовольно установленные информационные конструкции на улицах Советской и Яна Фабрициуса.

Напомним, в Пскове на постоянной основе ведется работа по демонтажу вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду. 

Также в ходе рейдовых мероприятий, проведенных с 28 по 30 января на улице Ижорского Батальона, Льва Толстого, Алмазной, Шоссейной, Леона Поземского, Ратной, Новаторов, Евлентьева, Литейной, Муйжеля и на Ваулиногорском шоссе, были выявлены 15 самовольно размещенных информационных конструкций.

 

Владельцам выданы предупреждения. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026