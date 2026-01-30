Вывеску псковского бара «Дом культуры» демонтировала «Служба благоустройства»

Демонтаж вывески бара «Дом культуры», расположенного на улице Школьной, провели специалисты контрольного управления администрации Пскова и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города», сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

Также убрали две другие самовольно установленные информационные конструкции на улицах Советской и Яна Фабрициуса.

Напомним, в Пскове на постоянной основе ведется работа по демонтажу вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Также в ходе рейдовых мероприятий, проведенных с 28 по 30 января на улице Ижорского Батальона, Льва Толстого, Алмазной, Шоссейной, Леона Поземского, Ратной, Новаторов, Евлентьева, Литейной, Муйжеля и на Ваулиногорском шоссе, были выявлены 15 самовольно размещенных информационных конструкций.

Владельцам выданы предупреждения.