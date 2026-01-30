Количество ТОСов в округе №3 города Пскова увеличилось до 12

Границы еще двух территориальных общественных самоуправлений на территории округа №3 утвердили на январской сессии Псковской городской Думы, сообщается на странице депутата Антона Мороза.

«На территории депутатского округа №3 теперь 12 ТОСов! - отметил Антон Мороз. - В ходе январской сессии Псковской городской Думы утверждены границы еще двух территориальных общественных самоуправлений, которые приступают к работе: один ТОС объединяет активистов на территории домов 55А-61А по улице Николая Васильева, а другой – "Гагарина, 5А". Искренне радует тенденция роста общественной активности населения нашего округа. С учетом ежегодного роста поддержки ТОС со стороны правительства региона и администрации города Пскова, положительных примеров реализации проектов на территориях областной столицы, есть уверенность, что благодаря неравнодушию наших жителей округ №3 будет преображаться».

Также он отметил, что в настоящее время ТОСы округа №3 прорабатывают заявки на региональный конкурс грантовой поддержки, объявленный управлением муниципального развития правительства Псковской области.