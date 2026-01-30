 
Общество

Количество ТОСов в округе №3 города Пскова увеличилось до 12

0

Границы еще двух территориальных общественных самоуправлений на территории округа №3 утвердили на январской сессии Псковской городской Думы, сообщается на странице депутата Антона Мороза.

«На территории депутатского округа №3 теперь 12 ТОСов! - отметил Антон Мороз. - В ходе январской сессии Псковской городской Думы утверждены границы еще двух территориальных общественных самоуправлений, которые приступают к работе: один ТОС объединяет активистов на территории домов 55А-61А по улице Николая Васильева, а другой – "Гагарина, 5А". Искренне радует тенденция роста общественной активности населения нашего округа. С учетом ежегодного роста поддержки ТОС со стороны правительства региона и администрации города Пскова, положительных примеров реализации проектов на территориях областной столицы, есть уверенность, что благодаря неравнодушию наших жителей округ №3 будет преображаться». 

Также он отметил, что в настоящее время ТОСы округа №3 прорабатывают заявки на региональный конкурс грантовой поддержки, объявленный управлением муниципального развития правительства Псковской области.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026