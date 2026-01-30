 
Общество

Заболеваемость кишечными инфекциями в Псковской области снизилась почти на 30%

0

Традиционно конец января-февраль считают сезоном кишечных инфекций вирусной этиологии. Однако текущая ситуация в Псковской области спокойная: на четвертой неделе 2026 года в регионе зарегистрировано 57 случаев. Для сравнения – это ниже среднего многолетнего недельного значения на 29,2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. 

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В профилактических целях в пресс-службе управления разъяснили основные моменты, которые стоит знать псковичам.  

К кишечным инфекциям вирусной этиологии относят ротавирусную, энтеровирусную, норовирусную. Они разные, но имеют общий признак, а следовательно и меры профилактики. 

Общим признаком для этой группы заболеваний является преимущественное поражение желудка и тонкого кишечника с развитием гастроэнтерита и энтерита. Отмечают, что по распространенности они находятся на втором месте после ОРВИ.

Как можно заразиться кишечными инфекциями?

Источник — больной человек или бессимптомный носитель возбудителя. Основной механизм передачи возбудителей вирусных ОКИ - фекально-оральный, который в детских организованных коллективах наиболее часто реализуется контактно-бытовым путем, через загрязненные предметы обихода: игрушки, посуду, полотенца, грязные руки. 

Возможно инфицирование при употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов, молока и других продуктов питания (пищевой путь передачи), употреблении контаминированной вирусами воды (водный путь передачи). 

Не исключается воздушно-капельный путь передачи вирусов от больных людей с носоглоточной слизью во время кашля, чихания, разговора, а также при рвоте.

Можно заболеть кишечной инфекцией после контакта с больным человеком, особенно в организованном коллективе — школе, детском саду.

Какие симптомы у кишечных инфекций?

Клинические проявления: норовирус и ротавирус практически не имеет отличий в основных симптомах. У пациента присутствуют понос, болезненность в эпигастрии, повышение температуры свыше 38С, тошнота, позывы к рвоте.

В пресс-службе управления особенно выделили, что кишечная инфекция может протекать и бессимптомно, в таком случае человек становится здоровым носителем инфекции.

Каковы эпидемиологические особенности вирусных кишечных инфекций?

ОКИ поражают все возрастные группы, но наиболее восприимчивы к кишечным инфекциям дети, люди преклонного возраста, лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, люди с ослабленным иммунитетом. 

Инкубационный период в среднем длится от 6 часов до 2 суток. Иммунитет после перенесенного заболевания нестойкий: через какое-то время человек вновь становится чувствительным к этой инфекции и вполне может повторно заразиться. 

После перенесенного заболевания возможно формирование вирусоносительства, часто без клинических проявлений. 

Рота- и норовирусы обладают высокой резистентностью к факторам внешней среды. Они длительное время способны сохранять патогенные и вирулентные свойства на различных поверхностях, при этом быстро погибают под воздействием дезинфектантов.  

«При появлении симптомов кишечной инфекции необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Особенно, если речь идет о маленьких детях. У них очень быстро развивается обезвоживание, которое может привести к тяжелым осложнениям», - подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

Как уберечь себя от кишечных инфекций?

В целях профилактики острых кишечных инфекций вирусной этиологии необходимо:

  • соблюдать правила личной гигиены, тщательное мыть рук с мылом;
  • обучить детей практике тщательного мытья рук перед едой, после посещения туалета;
  • использовать для питья воду гарантированного качества (бутилированную, кипяченую), организовать правильный питьевой режим в детских организованных коллективах;
  • соблюдать температурный режим хранения скоропортящихся продуктов, исключить из употребления продуктов с истекшим сроком годности;
  • содержать кухню в чистоте, своевременно избавляться от мусора, не допускать появления насекомых: тараканов и мух;
  • приобретать пищевые продукты только в местах организованной торговли;
  • тщательное мыть принесенные с улицы детские игрушки, велосипеды, самокаты. 

«Соблюдение правил личной гигиены – основа профилактики кишечных инфекций», - подчеркивают представители Роспотребнадзора.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026