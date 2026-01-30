Заболеваемость кишечными инфекциями в Псковской области снизилась почти на 30%

Традиционно конец января-февраль считают сезоном кишечных инфекций вирусной этиологии. Однако текущая ситуация в Псковской области спокойная: на четвертой неделе 2026 года в регионе зарегистрировано 57 случаев. Для сравнения – это ниже среднего многолетнего недельного значения на 29,2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В профилактических целях в пресс-службе управления разъяснили основные моменты, которые стоит знать псковичам.

К кишечным инфекциям вирусной этиологии относят ротавирусную, энтеровирусную, норовирусную. Они разные, но имеют общий признак, а следовательно и меры профилактики.

Общим признаком для этой группы заболеваний является преимущественное поражение желудка и тонкого кишечника с развитием гастроэнтерита и энтерита. Отмечают, что по распространенности они находятся на втором месте после ОРВИ.

Как можно заразиться кишечными инфекциями?

Источник — больной человек или бессимптомный носитель возбудителя. Основной механизм передачи возбудителей вирусных ОКИ - фекально-оральный, который в детских организованных коллективах наиболее часто реализуется контактно-бытовым путем, через загрязненные предметы обихода: игрушки, посуду, полотенца, грязные руки.

Возможно инфицирование при употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов, молока и других продуктов питания (пищевой путь передачи), употреблении контаминированной вирусами воды (водный путь передачи).

Не исключается воздушно-капельный путь передачи вирусов от больных людей с носоглоточной слизью во время кашля, чихания, разговора, а также при рвоте.

Можно заболеть кишечной инфекцией после контакта с больным человеком, особенно в организованном коллективе — школе, детском саду.

Какие симптомы у кишечных инфекций?

Клинические проявления: норовирус и ротавирус практически не имеет отличий в основных симптомах. У пациента присутствуют понос, болезненность в эпигастрии, повышение температуры свыше 38С, тошнота, позывы к рвоте.

В пресс-службе управления особенно выделили, что кишечная инфекция может протекать и бессимптомно, в таком случае человек становится здоровым носителем инфекции.

Каковы эпидемиологические особенности вирусных кишечных инфекций?

ОКИ поражают все возрастные группы, но наиболее восприимчивы к кишечным инфекциям дети, люди преклонного возраста, лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, люди с ослабленным иммунитетом.

Инкубационный период в среднем длится от 6 часов до 2 суток. Иммунитет после перенесенного заболевания нестойкий: через какое-то время человек вновь становится чувствительным к этой инфекции и вполне может повторно заразиться.

После перенесенного заболевания возможно формирование вирусоносительства, часто без клинических проявлений.

Рота- и норовирусы обладают высокой резистентностью к факторам внешней среды. Они длительное время способны сохранять патогенные и вирулентные свойства на различных поверхностях, при этом быстро погибают под воздействием дезинфектантов.

«При появлении симптомов кишечной инфекции необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Особенно, если речь идет о маленьких детях. У них очень быстро развивается обезвоживание, которое может привести к тяжелым осложнениям», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как уберечь себя от кишечных инфекций?

В целях профилактики острых кишечных инфекций вирусной этиологии необходимо:

соблюдать правила личной гигиены, тщательное мыть рук с мылом;

обучить детей практике тщательного мытья рук перед едой, после посещения туалета;

использовать для питья воду гарантированного качества (бутилированную, кипяченую), организовать правильный питьевой режим в детских организованных коллективах;

соблюдать температурный режим хранения скоропортящихся продуктов, исключить из употребления продуктов с истекшим сроком годности;

содержать кухню в чистоте, своевременно избавляться от мусора, не допускать появления насекомых: тараканов и мух;

приобретать пищевые продукты только в местах организованной торговли;

тщательное мыть принесенные с улицы детские игрушки, велосипеды, самокаты.

«Соблюдение правил личной гигиены – основа профилактики кишечных инфекций», - подчеркивают представители Роспотребнадзора.