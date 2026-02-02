Авторский фильм об Александре Матросове представят в Краеведческом музее Великих Лук

5 февраля будет 102-я годовщина со дня рождения рядового Александра Матросова, известного своим подвигом в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем видеообращении, размещенном на странице сети «ВКонтакте». Глава города отметил значимость памяти о Герое Советского Союза.
Николай Козловский рассказал, как Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, пожертвовав жизнью ради успеха своего подразделения. «Его имя стало символом беспримерного мужества и самоотверженности», — подчеркнул глава Великих Лук. Он также отметил, что памятник Александру Матросову, установленный в 1954 году, и благоустроенная площадь его имени на протяжении многих лет способствуют сохранению исторической памяти.
Глава южной столицы региона объявил о предстоящем визите инициативной группы из Оренбурга, которая в конце февраля представит авторский фильм об Александре Матросове в Краеведческом музее Великих Лук. В мероприятии примут участие школьники и представители патриотических организаций.
Также Николай Козловский подчеркнул, что работа по популяризации истории Александра Матросова продолжается. Двухтомник Андрея Канавщикова «Когда подвиг и есть судьба» стал важным элементом сохранения исторической памяти.
В рамках реализации мероприятий, посвящённых столетию со дня рождения Александра Матросова, была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт городского Краеведческого музея. Работы начнутся в этом году.
В 2025 году по инициативе территориальных общественных самоуправлений города был осуществлён ремонт лестничных маршей, ведущих к памятнику Герою Советского Союза.
Глава города завершил свое обращение призывом к землякам помнить о подвиге Александра Матросова и о героизме всех, кто сражался за Родину.
