Агротехнологические классы открылись в Куньинской и Лычевской школах

В Куньинской и Лычевской школах прошло торжественное мероприятие, собравшее множество гостей. В учебных учреждениях открыли агротехнологические классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото: Министерство образования Псковской области

«Кабинеты, где будут обучаться дети, полностью отремонтированы, оснащены новейшим учебным оборудованием и мебелью, ребята теперь будут изучать современные подходы к работе в сельском хозяйстве», - отметили в министерстве.

Церемония открытия прошла творчески - учащиеся побывали в прошлом и будущем сельского хозяйства, познакомились с работой современного агрохолдинга «Великолукский мясокомбинат». Почетные гости в своих выступлениях постарались увлечь ребят перспективами работы в динамично развивающейся отрасли экономики.

Представители министерств сельского хозяйства и образования правительства Псковской области, руководство округа, Великолукского агрохолдинга, Великолукской государственной сельхозакадемии, «РоссельхозБанка» интересно и доступно рассказали школьникам о новой образовательной программе «Агротехнологический класс». Обучающихся посвятили в юные аграрии.

Почетные гости приняли участие в круглом столе о развитии агротехклассов на территории Псковской области, а ребята смогли убедится в том, что сельское хозяйство – это современно и «круто». Педагоги сельхозакадемии провели занятия о применении беспилотников в агропромышленном комплексе.

«Юные аграрии узнали для себя много нового, подержали в руках образцы техники и понаблюдали за "полетом" квадрокоптера на мониторах и в очках виртуальной реальности», - рассказали в министерстве.