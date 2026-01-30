 
Общество

Агротехнологические классы открылись в Куньинской и Лычевской школах

0

В Куньинской и Лычевской школах прошло торжественное мероприятие, собравшее множество гостей.  В учебных учреждениях открыли агротехнологические классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото: Министерство образования Псковской области

«Кабинеты, где будут обучаться дети, полностью отремонтированы, оснащены новейшим учебным оборудованием и мебелью, ребята теперь будут изучать современные подходы к работе в сельском хозяйстве», - отметили в министерстве.

Церемония открытия прошла творчески - учащиеся побывали в прошлом и будущем сельского хозяйства, познакомились с работой современного агрохолдинга «Великолукский мясокомбинат».  Почетные гости в своих выступлениях постарались увлечь ребят перспективами работы в динамично развивающейся отрасли экономики.

 

Представители министерств сельского хозяйства и образования правительства Псковской области, руководство округа, Великолукского агрохолдинга, Великолукской государственной сельхозакадемии, «РоссельхозБанка» интересно и доступно рассказали школьникам о новой образовательной программе «Агротехнологический класс». Обучающихся посвятили в юные аграрии. 

Почетные гости приняли участие в круглом столе о развитии агротехклассов на территории Псковской области, а ребята смогли убедится в том, что сельское хозяйство – это современно и «круто». Педагоги сельхозакадемии провели занятия о применении беспилотников  в агропромышленном комплексе.

«Юные аграрии узнали для себя много нового, подержали в руках образцы техники и понаблюдали за "полетом" квадрокоптера на мониторах и в очках виртуальной реальности», - рассказали в министерстве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026