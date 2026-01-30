Псковская Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны

Региональное управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Дно, Гдове, Острове, Порхове, Дно, Пушкинских горах, Новоржеве.

Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за найм жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 520 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 75-47-67.