Для жителей Псковской области вырос размер единого пособия с января 2026 года

С нового 2026 года в Псковской области вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе, единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. В связи с этим Отделение Социального фонда России по Псковской области с января выплачивает единое пособие семьям региона в повышенном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОСФР.

С 1 января величина прожиточного минимума в Псковской области для трудоспособного населения – 20438 рублей, для детей – 18188 рублей.

Таким образом, единое пособие на детей до 17 лет в Псковской области составит 9 094 рублей, 13 641 рубль или 18 188 рублей в месяц. Указанные суммы эквиваленты 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Сумма пособия назначается в зависимости от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем больше размер предоставляемой выплаты.

Единое пособие для беременных женщин с 1 января в Псковской области составит 10219 рублей, 15328 рублей или 20438 рублей, что соответствует 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного взрослого в 2026 году.



Выплаты в новых размерах псковские семьи получат в начале февраля, поскольку единое пособие перечисляется в текущем месяце за предыдущий.

В новом году меняются отдельные условия назначения единого пособия для семей с детьми. Теперь в доходах семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты, производимые работодателями работникам при рождении или усыновлении ребенка, а также ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований.

С нового года для возникновения права на единое пособие необходимо будет иметь доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период, что составит 216 744 рубля (МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля).

При определении необходимого минимального дохода будет учитываться также пособие по временной нетрудоспособности.

Требование к наличию дохода в размере не менее восьми МРОТ не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин отсутствия дохода. При этом с 1 января 2026 года получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности будет являться уважительной причиной наличия доходов менее восьми МРОТ.

Кроме того, с 1 марта следующего года корректируется порядок учета алиментов. Если заявителем не получено судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то при определении права на единое пособие алименты будут учитываться в следующих размерах: на одного ребенка – четверть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на двух детей – треть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на трех и более детей – половина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе.

Если же алименты установлены судом, то так же, как и сейчас, в доход семьи будут засчитываться только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия.

