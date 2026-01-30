Сильный снегопад на юге Псковской области не прекращался несколько дней подряд, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
Для оперативного устранения последствий непогоды было принято решение усилить Великолукский филиал Псковавтодора дополнительной дорожной техникой из других районов области:
- 2 комбинированные дорожные машины из Бежаницкого филиала;
- 2 автогрейдера, 1 КДМ и 1 МТЗ с роторной установкой из Псковского района;
- 1 автогрейдер из Дедовичского района;
- 1 автогрейдер сторонней организации.
Дорожные службы работают в усиленном режиме: специалисты Псковавтодора круглосуточно расчищают дороги, чтобы обеспечить проезд и безопасность движения.
«Ситуация находится под постоянным контролем», - сообщили в министерстве.