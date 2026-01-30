Сильный снегопад на юге Псковской области не прекращался несколько дней подряд, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Для оперативного устранения последствий непогоды было принято решение усилить Великолукский филиал Псковавтодора дополнительной дорожной техникой из других районов области:

2 комбинированные дорожные машины из Бежаницкого филиала;

2 автогрейдера, 1 КДМ и 1 МТЗ с роторной установкой из Псковского района;

1 автогрейдер из Дедовичского района;

1 автогрейдер сторонней организации.

Дорожные службы работают в усиленном режиме: специалисты Псковавтодора круглосуточно расчищают дороги, чтобы обеспечить проезд и безопасность движения.

«Ситуация находится под постоянным контролем», - сообщили в министерстве.