 
Общество

Сильный снегопад на юге Псковской области не прекращался несколько дней подряд

0

Сильный снегопад на юге Псковской области не прекращался несколько дней подряд, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Для оперативного устранения последствий непогоды было принято решение усилить Великолукский филиал Псковавтодора дополнительной дорожной техникой из других районов области: 

  • 2 комбинированные дорожные машины из Бежаницкого филиала;
  • 2 автогрейдера, 1 КДМ и 1 МТЗ с роторной установкой из Псковского района;
  • 1 автогрейдер из Дедовичского района;
  • 1 автогрейдер сторонней организации.
 

Дорожные службы работают в усиленном режиме: специалисты Псковавтодора круглосуточно расчищают дороги, чтобы обеспечить проезд и безопасность движения.

«Ситуация находится под постоянным контролем», - сообщили в министерстве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026