Палкинская аптека прекращает свою деятельность из-за кадрового дефицита

С понедельника 2 февраля муниципальная аптека ОАО «Палкинская аптека» прекращает свою деятельность в связи с кадровым дефицитом, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Freepik / автор aleksandarlittlewolf

В целях бесперебойного обеспечения жителей Палкинского муниципального округа льготными лекарственными препаратами Министерством здравоохранения Псковской области совместно с АО «Псковская Фармация» организована работа по обеспечению жителей муниципального округа льготными лекарственными препаратами.

Льготные препараты можно будет получить в поликлинике Палкино по адресу: Палкино, улица Рабочая, 7 в кабинете № 1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по телефону 8(81145)21-569 или в кабинет № 1 поликлиники с понедельника по пятницу 08.00 до 17.00, а также по телефону колл-центра Псковской межрайонной больницы 8(8112)299-026 в субботу и воскресенье.

Новые правила начнут действовать уже с понедельника — 2 февраля.

Напоминаем, что за пациентом остается право получить льготные препараты самостоятельно в других льготных аптеках Псковской области.