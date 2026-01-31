Эксперт рассказал, как восстановиться после стресса

Попытки «убежать» от стресса не работают и лишь усиливают его разрушительное влияние на здоровье и отношения. Напряжение является естественной частью жизни, а ключевая задача человека заключается не в избегании стрессовых факторов, а в умении превращать их в ресурс для восстановления и роста. Об этом заявила системный семейный психотерапевт, ЭФТ-психотерапевт, ведущая терапевтических групп Наталья Панафидина.

Фото: Freepik

По ее словам, стресс в первую очередь проявляется на уровне тела, поэтому важно проживать его физически.

«Через движение мы буквально перерабатываем накопленные эмоции. Если нет возможности пойти в зал, используйте самый доступный и могущественный инструмент — ходьбу. Так, 12 тыс. — 15 тыс. шагов в день удивительным образом меняют биохимию мозга и возвращают заземление», — пояснила Панафидина.

Отдельное внимание психотерапевт уделила роли социальных связей. Она подчеркнула, что именно поддерживающие отношения являются главным защитным фактором от хронического напряжения, болезней и эмоционального выгорания. В своей практике специалист использует метафору «безопасной гавани», описывая дом или близкий круг людей как пространство, куда человек может вернуться для восстановления, пишет «Известия».

Панафидина также указала, что существуют признаки, при которых стресс требует профессионального вмешательства. Среди них — постоянная утренняя усталость, ощущение истощения и ситуация, когда семья вместо поддержки становится источником конфликтов и эмоциональных перегрузок. В таких случаях, по словам эксперта, необходима совместная работа врача и психотерапевта, чтобы восстановить физические ресурсы организма и разобраться в психологических причинах перенапряжения.

В качестве экстренной помощи в моменты сильного напряжения специалист рекомендовала простые телесные техники. Она предложила находить несколько минут в уединенном месте и последовательно расслаблять тело через мелкую тряску рук, плеч и корпуса либо сжимать кулаки на вдохе и резко отпускать их на выдохе. По ее словам, такие действия помогают вывести накопленный адреналин и снизить эмоциональное давление.

Эксперт подчеркнула, что человек не приспособлен к жизни в режиме постоянной борьбы и нуждается в ежедневных паузах для восстановления, а не только в редких отпусках. По мнению Панафидиной, формирование устойчивых привычек заботы о себе и создание поддерживающей среды в отношениях позволяют не только быстрее выходить из состояния стресса, но и использовать сложные периоды как источник внутреннего роста и обновления.